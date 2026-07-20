Кардиолог ответила, можно ли умереть от страха Кардиолог Васюкова: от сильного стресса можно умереть

Человек может умереть от сильного стресса, рассказала РИАМО кардиолог Скандинавского центра здоровья Наталья Васюкова. Она отметила, что в медицине это состояние называют синдромом такоцубо, или синдромом разбитого сердца.

При сильном стрессе в кровь выбрасывается огромное количество гормонов стресса, прежде всего адреналина. У предрасположенных людей этот выброс оглушает сердечную мышцу, и она перестает нормально качать кровь. Название пошло от японской ловушки для осьминогов такоцубо: на нее и становится похоже сердце в этот момент, — рассказала Васюкова.

Кардиолог подчеркнула, что в первые часы синдром может приводить к тяжелым осложнениям — нарушениям ритма, резкому падению давления и острой сердечной недостаточности. По ее словам, при таком состоянии важно обратиться за медицинской помощью.

Ранее терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что сильная одышка, холодный пот, необъяснимый страх смерти, боль за грудиной и тяжесть в этой области могут указывать на инфаркт. Он отметил, что в таком состоянии следует как можно скорее вызвать скорую помощь.