Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 10:58

Кардиолог ответила, можно ли умереть от страха

Кардиолог Васюкова: от сильного стресса можно умереть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Человек может умереть от сильного стресса, рассказала РИАМО кардиолог Скандинавского центра здоровья Наталья Васюкова. Она отметила, что в медицине это состояние называют синдромом такоцубо, или синдромом разбитого сердца.

При сильном стрессе в кровь выбрасывается огромное количество гормонов стресса, прежде всего адреналина. У предрасположенных людей этот выброс оглушает сердечную мышцу, и она перестает нормально качать кровь. Название пошло от японской ловушки для осьминогов такоцубо: на нее и становится похоже сердце в этот момент, — рассказала Васюкова.

Кардиолог подчеркнула, что в первые часы синдром может приводить к тяжелым осложнениям — нарушениям ритма, резкому падению давления и острой сердечной недостаточности. По ее словам, при таком состоянии важно обратиться за медицинской помощью.

Ранее терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что сильная одышка, холодный пот, необъяснимый страх смерти, боль за грудиной и тяжесть в этой области могут указывать на инфаркт. Он отметил, что в таком состоянии следует как можно скорее вызвать скорую помощь.

Здоровье
стрессы
сердце
кардиологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, что грозит за использование ИИ на работе
В МВД прояснили ситуацию с выдачей загранпаспортов в Москве
Эксперт ответил, приведет ли использование ИИ к подорожанию сотовой связи
Разведка РФ сообщила о планах Берлина создать собственное ядерное оружие
Мальчик умер от удара током, когда мыл квадроцикл под дождем
СВР раскрыла причину обеспокоенности Европы из-за Германии
Немецкий политолог предрек скорые переговоры между Берлином и Москвой
Дипломат раскрыл истинную цель атак ВСУ на Московский регион
Врач перечислила главные симптомы теплового удара
В Госдуме ответили, когда повысят выплаты для работающих пенсионеров
Спасатель умер в ходе атаки ВСУ по ЛНР
Невролог ответила, для кого особенно опасна духота в квартире
«Целенаправленная атака»: ВСУ ударили по запорожской школе
Раскрыты подробности пожара на базе отдыха в Ленобласти
В Германии приняли решение по допуску россиян до юношеских игр глухих
Юрист объяснила, с какого возраста дети могут одни ездить на поезде
10-летняя россиянка выступила с Шакирой в финале чемпионата мира
Офтальмолог назвала главные ошибки при купании в море
Европа рискует подойди к отопительному сезону с минимальными запасами газа
Дмитриев дал неутешительный прогноз ситуации в Ормузском проливе
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.