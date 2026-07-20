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20 июля 2026 в 11:04

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за надвигающейся грозы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье 21 июля из-за надвигающейся грозы, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00.

По прогнозу синоптиков, в столичном регионе выпадут кратковременные осадки. В некоторых районах ожидается гроза. Скорость ветра поднимется до 15 метров в секунду. Ожидается, что аналогичная ситуация сложится и на территории Московской области.

Ранее сильные дожди выпали в Новосибирске. На жителей также обрушились град и шквалистый ветер. Из-за непогоды на дорогах резко ухудшилась видимость, а уровень воды местами поднялся до фар автомобилей. Ливневки не справились с количеством атмосферных осадков.

До этого спасатели напомнили, что во время грозы следует держать подальше от себя все гаджеты. По их словам, их нужно убрать, чтобы не притянуть разряд. В случае, если человек находится в водоеме, ему нужно как можно скорее выйти из воды и отойти от берега более чем на 100 метров, спустившись в низину.

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