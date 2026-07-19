Стала известна личность погибшего при семейном восхождении на Эльбрус Школьник погиб при спуске с восточной вершины Эльбруса

11-летний школьник погиб во время спуска с восточной вершины Эльбруса. Предварительно, причиной трагедии стал обрыв страховочного троса, пишет Telegram-канал Mash. Утверждается, что 40-летний Роман М. вместе с сыном отправился на восхождение. Семья родом из Донецка, но последние годы проживала в поселке Рыздвяный Ставропольского края.

В прошлом году отец и сын уже поднимались на Эльбрус. Тогда они провели ночь в ущелье Адыл-Су, прошли подготовку и почти достигли западной вершины, однако не смогли завершить восхождение — мальчику стало плохо. При этом на станции Гарабаши они успели установить флаг школы, где учился ребенок, за что получили благодарность от руководства учреждения.

В этот раз отец с сыном также несколько дней готовились к подъему, достигли цели, но во время спуска, по предварительным данным, оборвался страховочный трос. В результате падения школьник получил смертельные травмы. Мужчина сломал ребра и колени, однако смог вызвать спасателей.

Ранее спасатели Кабардино-Балкарии эвакуировали вертолетом тело 45-летнего альпиниста из Москвы, погибшего в ущелье Адыл-Су. Уточняется, что тело погибшего доставили с места происшествия с помощью авиации.