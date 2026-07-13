Тело сорвавшегося с горы альпиниста эвакуировали из ущелья в КБР

Тело сорвавшегося с горы альпиниста эвакуировали из ущелья в КБР

Спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали вертолетом тело разбившегося в ущелье Адыл-Су альпиниста из Москвы, сообщает региональное ГУ МЧС в социальной сети МАКС. Погибшему мужчине было 45 лет.

По состоянию на 18:25 мск поисково-спасательные в ущелье Адыл-Су завершены. Спасатели с применением коммерческого вертолета эвакуировали тело альпиниста и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов, — отметили в ведомстве.

Ранее сотрудники МЧС эвакуировали другого туриста, сорвавшегося в ущелье Адыл-Су. 46-летний житель Ставрополя доставлен в альплагерь «Джан-Туган», его жизни ничего не угрожает.

До этого спасатели эвакуировали тело петербургского альпиниста, входившего в незарегистрированную группу и пытавшегося покорить Эльбрус. Работы провели 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Турист упал с высоты 5100 метров и скончался от полученных травм. После происшествия канатные дороги на горе были отключены. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.