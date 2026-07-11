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11 июля 2026 в 11:04

Стала известна судьба упавшего с горы в Кабардино-Балкарии альпиниста

Альпиниста из Ставрополя эвакуировали из ущелья Адыл-Су

Фото: МЧС России
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В Кабардино-Балкарии спасатели МЧС России эвакуировали альпиниста, сорвавшегося накануне в ущелье Адыл-Су, сообщили в ведомстве в мессенджере МАКС. 46-летний житель Ставрополя доставлен в альплагерь «Джан-Туган», его жизни ничего не угрожает, в медицинской помощи он не нуждается.

По состоянию на 09:00 мск спасатели МЧС России эвакуировали 46-летнего альпиниста из Ставрополя из ущелья Адыл-Су в альплагерь «Джан-Туган», — сказано в сообщении.

Работы провели спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и центра «Лидер» МЧС России. Тело второго альпиниста — 45-летнего москвича, погибшего при срыве, — спасатели не смогли эвакуировать пешком из-за сложных погодных условий, камнепада и крутизны склонов. Для его подъема в воскресенье, 12 июля, планируется задействовать вертолет Ми-8 МЧС России.

Поисково-спасательная операция началась 10 июля после сообщения о том, что два альпиниста сорвались на высоте около 3700 метров в районе пика Виа-тау. Один из них скончался на месте, судьба второго оставалась неизвестной до прибытия спасателей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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