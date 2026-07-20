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20 июля 2026 в 11:12

В ФСБ раскрыли показания задержанного за подготовку теракта на Ставрополье

ФСБ: задержанный за подготовку теракта на Ставрополье дал показания

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Задержанный в Ставропольском крае 49-летний мужчина сознался, что сам вышел на украинские спецслужбы с предложением собирать данные о предприятиях, работающих на нужды СВО, сообщил Центр общественных связей ФСБ, обнародовавший видеозапись. Позднее, как уточнил фигурант, по заданию куратора он переместился на Ставрополье для совершения теракта против военнослужащего.

Я инициативно через интернет обратился к представителям украинских спецслужб с предложением передачи имеющейся у меня информации о предприятиях, осуществляющих работу в интересах СВО, с целью нанесения ущерба интересам России, — признался мужчина.

Ранее представители судебной инстанции Ставропольского края проинформировали, что фигурант дела о сорванном покушении на офицера запаса Вооруженных Сил РФ заключен под стражу на срок в два месяца. Мера пресечения избрана на основании запроса, поданного следствием.

Кроме того, в ФСБ сообщили о пресечении подготовки двух взрывов в Пятигорске, нацеленных на представителей правопорядка. Как уточнили в ведомстве, задержаны две гражданки, следовавшие указаниям украинской стороны и перевозившие боеприпасы большой поражающей силы.

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