Главу российского города отправили в отставку

Мэр Первоуральска Игорь Кабец отправлен в отставку в связи с неудовлетворительным управлением городским хозяйством, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. В ближайшее время городская дума назначит исполняющего обязанности главы муниципалитета.

Первоуральск <...>, даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством, — написал свердловский губернатор.

Ранее депутаты Якутской городской думы приняли отставку мэра Якутска Евгения Григорьева. Полномочия главы городского округа прекращены в связи с уходом по собственному желанию. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов поблагодарил Евгения Григорьева за совместную работу, а также за вклад в развитие столицы республики.

До этого два мэра муниципальных образований Челябинской области подали заявления о досрочной отставке в один день. Свои посты покинули глава Брединского округа Николай Плохих и мэр Копейска Светлана Логанова.