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20 июля 2026 в 10:11

Суд решил судьбу нечистого на руку экс-главы ЦНИИ Минобороны России

Суд в Москве приговорил экс-главу ЦНИИ Минобороны Протасова к 13 годам колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Савеловский районный суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны России Андрея Протасова, передает РИА Новости. Его обвинили в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в превышении должностных полномочий.

Назначить Протасову наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — огласил приговор судья.

Установлено, что в 2014–2024 годах НИИ выполнял контракт с иностранным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Протасов должен был создать инициативную научную группу, которой устанавливались дополнительные выплаты. В 2020–2025 годах он получил от сотрудников института взятки за включение их в эту группу для получения выплат.

Ранее Мособлсуд подтвердил законность взыскания почти 370 млн рублей в пользу Министерства обороны РФ с 10 фигурантов уголовного дела о мошенничестве. Осужденные поставляли в военное ведомство китайские USB-носители и ноутбуки, выдавая их за продукцию отечественного производства.

До этого стало известно, что суд арестовал начальника жилищно-коммунальной службы № 5 Минобороны России Андрея Ртищева. Из-за ненадлежащей эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жители военного городка в поселке Октябрьский Волгоградской области лишились нормального отопления.

Москва
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