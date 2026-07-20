Лавров встретил главу МИД КНДР с букетом цветов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретил главу МИД КНДР Цой Сон Хи с букетом цветов, заявила в своем Telegram-канале представитель российского ведомства Мария Захарова. Северокорейский дипломат прибыла в Москву с официальным визитом по приглашению российской стороны.

А вот и та, кому эти цветы предназначались — министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, — отметила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Цой Сон Хи в Кремле. На переговорах также присутствовали Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. В самом начале беседы российский лидер дал положительную характеристику сотрудничеству Москвы и Пхеньяна.

До этого стало известно, что в новый российский школьный учебник по истории будет включен подвиг военных КНДР в Курской области. Это дополнение появится в издании, которое будет отражать актуальные сведения о ходе специальной военной операции.