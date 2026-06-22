Специалисты из КНДР вместе с российскими саперами выполняют сложнейшую боевую задачу по очистке местности в Курской области

Подвиг северокорейцев попадет в учебники истории России Историк Мягков: в учебниках расскажут о подвиге солдат КНДР в Курской области

В новый российский школьный учебник по истории будет включен подвиг военных КНДР в Курской области, сообщил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По его словам, это дополнение появится в издании, которое будет отражать актуальные сведения о ходе специальной военной операции.

Участие северокорейских воинов в операции по освобождению Курской области — это, конечно, будет добавлено, — сказал Мягков.

Историк уточнил, что, помимо информации об участии северокорейских воинов в освобождении Курской области, в учебнике также будут представлены сведения о российских героях СВО и новых разработках в военной технике. Он подчеркнул, что в связи с глобальными изменениями, происходящими в мире, будут отражены и сдвиги в позициях участвующих в процессе урегулирования стран Востока и Запада, а также эволюция боевых действий и появление новых видов вооружения.

Ранее сообщалось, что в Пхеньяне открыли музей героев зарубежной военной операции. В торжественной церемонии приняли участие в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны РФ Андрей Белоусов. Володин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам мероприятия.