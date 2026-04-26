В КНДР открыли музей героев зарубежной военной операции

Музей героев зарубежной военной операции открыли в Пхеньяне, заявили в пресс-службе Минобороны России. В торжественной церемонии приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее Белоусов вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии, которые проявили отвагу и героизм при выполнении боевых задач в Курской области. Министр отметил, что за каждой наградой стоят тяжелый труд, готовность к самопожертвованию и стальной характер солдат КНДР.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян будут укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Глава государства также поблагодарил корейских воинов, которые принимали участие в боевых действиях в Курской области.