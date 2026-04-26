26 апреля 2026 в 11:26

Путин заявил об укреплении отношений партнерства между Россией и КНДР

Владимир Путин
Россия и КНДР будут укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также поблагодарил корейских воинов, которые принимали участие в боевых действиях в Курской области, передает пресс-служба Кремля.

Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, — отметил Путин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом на территорию КНДР. Во время встречи с председателем президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Чо Ен Воном поблагодарил корейский народ за помощь в борьбе с неонацистами. Он отметил, что в РФ будут бережно хранить память о павших корейских солдатах.

Между тем министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подчеркнул, что граждане КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области от украинских захватчиков, доказали на деле, что Северная Корея и Россия являются настоящими друзьями. Он подчеркнул, что военнослужащие проявили мужество и героизм.

