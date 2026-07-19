Ситуация в аэропортах России сегодня, 19 июля: отмены, задержки на вылет

Ситуация в аэропортах России сегодня, 19 июля: отмены, задержки на вылет

Сегодня, 19 июля, в крупных аэропортах России сообщается о задержках и отменах внутренних и международных рейсов. Что об этом известно, какие рейсы были отменены и задержаны?

Ситуация в аэропортах Москвы 19 июля, изменение расписания

В Шереметьево с задержкой вылетели самолеты в Махачкалу (в 08:05 вместо 07:25), Калининград (в 08:35 вместо 07:25), Касабланку (вылет в 08:15 вместо 07:45), Владикавказ (вылет в 08:50 вместо 07:55), Казань (вылет в 08:20 вместо 08:00). Опоздают рейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкалу и Абу-Даби.

Отменены рейсы в Калининград, назначенные на 08:15, 09:00 и 14:45.

С опозданием прибыли самолеты из Екатеринбурга, Оренбурга, Челябинска и Уфы. Рейс из Барнаула прибудет в 08:20 вместо 06:10. Также был перенесен рейс из Тюмени с 06:25 на 08:06.

Помимо этого, самолет из Касабланки совершил посадку в 07:09 вместо 06:35. Также опоздают рейсы из Екатеринбурга, Новосибирска, Махачкалы, Ташкента, Абу-Даби, Омска, Новокузнецка, Красноярска, Кемерово, Еревана, Нового Уренгоя, Алма-Аты, Владивостока, Петропавловска-Камчатского.

Во Внуково с опозданием вылетели самолеты в Баку. Также был перенесен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх с 06:50 на 08:35. Самолет в Ереван отправился в 09:05 вместо 09:40, рейс в Самарканд вылетит в 12:00 вместо 09:40.

Отменен рейс в Иркутск, назначенный на 16:30.

Позже приземлились самолеты из Челябинска, Стамбула и Ташкента. Задержится рейс из Оша (прилет в 11:45 вместо 09:45), Санкт-Петербурга (прилет в 10:41 вместо 10:10), Даламана (прилет в 18:20 вместо 18:00).

Отменен рейс из Магнитогорска, назначенный на 07:40, и Якутска, назначенный на 09:20.

В Домодедово рейс в Карши вылетит в 11:30 вместо 08:30. Перенесен вылет самолета в Ашхабад с 10:35 на 11:05. Также задержится рейс в Сочи (вылет в 13:20 вместо 12:35).

Ожидается задержка рейса из Омска: самолет приземлится в 08:00 вместо 07:00. С опозданием прибудут рейсы из Барнаула (прилет в 09:35 вместо 07:50), Иркутска (прилет в 08:57 вместо 08:40), Новосибирска (прилет в 10:00 вместо 08:45), Новокузнецка (прилет в 10:41 вместо 09:30), Норильска (прилет в 10:50 вместо 09:35), Читы (прилет в 10:43 вместо 09:55), Улан-Удэ (прилет в 11:37 вместо 11:00), Душанбе (прилет в 12:15 вместо 11:05), Иркутска (прилет в 13:25 вместо 12:35).

Ситуация в аэропорту Санкт-Петербурга 19 июля, изменение расписания

В Пулково были перенесены вылеты в Калининград с 08:40 на 12:05 и с 10:10 на 12:30. Самолет в Москву отправится в 11:30 вместо 10:45. Рейс в Оренбург вылетит в 12:10 вместо 11:05). Задержится вылет в Чебоксары (вылет в 13:50 вместо 13:20), Махачкалу (вылет в 15:20 вместо 14:15), Волгоград (вылет в 15:55 вместо 14:55), Калининград (вылет в 17:30 вместо 15:40).

Отменен рейс в Краснодар, назначенный на 08:15, и в Минеральные Воды на 09:00 и на 17:55.

С опозданием приземлятся в Пулково рейсы из Перми, Челябинска, Тюмени, Барнаула, Новокузнецка, Мурманска, Махачкалы, Кемерово, Омска, Москвы, Горно-Алтайска, Калининграда, Иркутска, Владивостока, Грозного, Оренбурга, Хургады, Чебоксар и Сочи.

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