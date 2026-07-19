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19 июля 2026 в 11:32

Сразу 30 млн пчел погибли после обработки полей в российском регионе

В Красноярском крае погибли около 30 млн пчел после обработки полей пестицидами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Красноярском крае после обработки полей пестицидами погибли около 30 млн пчел в Большемуртинском районе — примерно 600 пчелосемей, пишет Telegram-канал SHOT. Пасечники утверждают, что аграрии не предупредили их о процедуре за 5–10 дней, как того требует закон.

В материале говорится, что владельцы пасек уже подали 18 заявлений в полицию, а один фермер обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело. Потери меда, пишет канал, могут составить до 18 тонн, так как одна пчелосемья дает около 30 килограммов товарной продукции в год.

Ранее апиолог, старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский заявлял, что сокращение численности пчел в России приобрело масштабы, угрожающие экологической стабильности. По его словам, за последние два десятилетия количество пчелиных семей в стране сократилось более чем вдвое.

До этого сообщалось, что массовая гибель пчел наблюдается в Воронежской области уже почти две недели. Пасечники поселка Южный Богучарского района связывают это с обработкой полей химикатами, которая, по их словам, была проведена без предварительного предупреждения.

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Красноярский край
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пчеловодство
пестициды
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