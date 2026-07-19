Разминаю творог вилкой и в духовку — королевский яблочный пирог с безе: нежный, как облако, исчезает за минуты

Замешиваю песочное тесто из масла, муки и желтков, выкладываю в форму, сверху — творожную начинку с яблоками, а затем покрываю все воздушной шапкой из взбитых белков с сахаром и запекаю до румяного безе. Получается королевский пирог: рассыпчатая, маслянистая основа, нежная кремовая прослойка из творога, сочные кисло-сладкие яблоки и мягкое, тающее безе, как облачко. В разрезе — слои, которые красиво смотрятся, а вкус достойный меню королей.

Для приготовления вам понадобится: 480 г муки, 300 г сливочного масла (мягкого), 6 яиц, 550 г творога (сухого), 4 яблока (твердых сортов), 400 г сахара, 11 г разрыхлителя, соль, ванилин. Отделите желтки от белков. Взбейте масло с 100 г сахара и 3 желтками, добавьте муку с разрыхлителем, замесите тесто. Распределите по форме, сформировав бортики. Смешайте творог с 100 г сахара и оставшимися желтками, выложите на тесто. Сверху уложите нарезанные полукольцами яблоки. Выпекайте 30 минут при 180 °C. Взбейте белки с 200 г сахара до твердых пиков, выложите на горячий пирог, верните в духовку еще на 10–15 минут до румянца. Дайте остыть в форме.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за вечер, даже те, кто не любит творог, просили добавки. Я увеличила количество яблок и добавила корицу. Кстати, вместо сахара можно взять коричневый — будет карамельный аромат. Находка, а не рецепт!