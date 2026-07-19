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19 июля 2026 в 08:26

Перетираю масло, какао и муку: королевскую ватрушку теперь готовлю только так — шоколадная крошка и нежная творожная начинка

Фото: D-NEWS.ru
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Стоит один раз приготовить эту ватрушку — и обычная уже кажется слишком простой. Сверху и снизу получается ароматная шоколадная крошка, а внутри — нежная творожная начинка, которая буквально тает во рту. Такой десерт одинаково хорош и к семейному чаепитию, и для праздничного стола.

Главный секрет — качественный творог и хорошее какао без лишних добавок. А если сливочное масло предварительно хорошо охладить, крошка получится рассыпчатой и после выпечки будет приятно хрустеть.

Для приготовления вам понадобится: для теста: мука — 280–300 г, какао-порошок — 50–60 г, сахар — 50–70 г, сливочное масло — 180 г; для начинки: творог — 800 г, яйца — 4 шт., сахар — 100 г, кукурузный крахмал — 1 ст. л., ваниль — по вкусу, цедра от 1/2 лимона.

Муку и какао просейте в миску, добавьте сахар. Хорошо охлажденное сливочное масло натрите на крупной терке прямо в мучную смесь и быстро разотрите руками до получения крупной крошки. Уберите ее в холодильник.

Для начинки измельчите творог блендером или протрите через сито, затем добавьте яйца, сахар, кукурузный крахмал, ваниль и мелко натертую лимонную цедру. Перемешайте до однородной массы. Форму слегка смажьте маслом, выложите примерно две трети шоколадной крошки, сформируйте небольшие бортики, распределите творожную начинку и засыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте при 180 °C 40–50 минут до румяной корочки. Перед нарезкой полностью остудите.

Личный опыт

Я всегда достаю ватрушку из духовки, когда середина слегка подрагивает. Во время остывания начинка окончательно стабилизируется и остается очень нежной.

Проверено редакцией
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