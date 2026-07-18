Раскатываю слоеное тесто с творогом и медом — вертушки «Лимонные»: хрустят снаружи, тают внутри, готовы за 20 минут

Беру слоеное тесто, творог, мед и лимонную цедру — раскатываю, намазываю начинкой, сворачиваю в рулет, режу на вертушки и запекаю до румяной корочки 15 минут. Получаются хрустящие, воздушные, с нежной творожно-медовой начинкой и лимонным ароматом, который делает вкус свежим и ярким. Вертушки напоминают и слойки, и маленькие круассаны — они идеальны к утреннему кофе или чаю, а благодаря покупному тесту готовятся за считаные минуты. Дети обожают их за сладость и хруст, а взрослые — за простоту и аромат.

Для приготовления вам понадобится: 250 г слоеного бездрожжевого теста, 150 г творога жирностью 18%, 1 ст. ложка сметаны, 2 желтка (один в начинку, один для смазки), цедра 1 лимона, 2 ст. ложки меда. Взбейте желток с медом и сметаной, добавьте творог и цедру, перемешайте. Тесто раскатайте в пласт, распределите начинку, сверните рулет. Нарежьте острым ножом на кружки толщиной 1,5–2 см. Выложите на противень с бумагой, смажьте желтком, выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти вертушки к завтраку — они улетели за 5 минут, муж сказал, что лучше любой магазинной сдобы. Я добавила в начинку изюм и немного ванили. Кстати, вместо лимона можно взять апельсиновую цедру — будет по-новому.