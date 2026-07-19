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19 июля 2026 в 10:30

Пеку бисквит с творожным кремом и абрикосами — пирог получается нежным и ароматным, исчезает за чаепитием

Фото: D-NEWS.ru
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Пеку воздушный бисквит, пока он остывает, смешиваю нежный творожный крем с ванилью и сливками, выкладываю на корж половинки спелых абрикосов, заливаю кремом и отправляю в холодильник на пару часов. Получается пирог, который выглядит как кондитерский шедевр: мягкий, влажный бисквит, кремовая прослойка с творожной кислинкой, а сверху — янтарные абрикосы, которые придают десерту свежесть и легкую фруктовую кислинку. Вкус — сбалансированный, не приторный, с ароматом ванили и лета.

Для приготовления вам понадобится

Для бисквита: 4 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя.

Для крема: 500 г творога (5–9%), 100 г сахара, 2 яйца (желтки), 200 мл сливок (33%), ванильный сахар.

Для украшения: 300 г свежих абрикосов (или консервированных).

Отделите белки от желтков. Взбейте белки с сахаром до пиков, затем аккуратно введите желтки и муку с разрыхлителем. Вылейте в форму, выпекайте при 180 °C 30 минут. Остудите. Для крема смешайте творог с сахаром, желтками и ванилью, добавьте взбитые сливки. Выложите крем на бисквит, сверху — половинки абрикосов. Уберите в холодильник на 2–3 часа. Подавайте охлажденным.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог на день рождения — гости не верили, что он домашний, а дети просили добавки. Я заменила сливки на сметану для легкости, а абрикосы взяла консервированные — получилось еще сочнее. Кстати, в крем можно добавить лимонную цедру. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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