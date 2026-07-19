Пеку чашечки с яйцом под сырной шапкой — пышные, слоистые, с тягучим сыром, идеально на завтрак

Пеку чашечки с яйцом под сырной шапкой — пышные, слоистые, с тягучим сыром, идеально на завтрак

Беру слоеное тесто, раскладываю по формочкам для маффинов, выкладываю кусочки бекона, вбиваю сверху по яйцу, посыпаю сыром и запекаю 15 минут до золотистой пузырчатой корочки. Получаются хрустящие корзинки с жидким желтком, расплавленным сыром и ароматным беконом — идеальный завтрак или перекус за 20 минут. Тесто поднимается, становится слоистым и невесомым, а яйцо пропекается так, что белок схватывается, а желток остается нежным. Сыр плавится и тянется, бекон отдает свой копченый вкус — все вместе создает гармоничный ансамбль.

Для приготовления вам понадобится: 150 г слоеного теста, 60 г бекона, 60 г твердого сыра, 6 яиц, 1 ч. ложка растительного масла для смазки форм.

Разогрейте духовку до 200 °C. Смажьте формы для маффинов маслом. Раскатайте тесто, нарежьте на квадраты, выложите в формы, формируя бортики. На дно положите кусочки бекона, затем вбейте по яйцу. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 15–20 минут до готовности яйца и румяного теста. Дайте немного остыть, затем аккуратно извлеките из форм и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти корзинки на завтрак — они улетели за 5 минут, все просили добавки. Я добавила в корзинки немного шпината и томатов, а сыр заменила на моцареллу. Кстати, вместо бекона можно взять ветчину или колбасу — будет не хуже. Находка, а не рецепт!