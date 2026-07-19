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19 июля 2026 в 15:55

Мошенники втянули 12-летнего школьника в нападение на полицейского

В Ленобласти подросток напал на участкового после общения с лжесотрудником ФСБ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В городе Никольском Ленинградской области 12-летний школьник напал на сотрудника полиции с ножом, сообщает 47news.ru в Telegram-канале. Подросток подбежал к участковому со спины и нанес удар в область шеи.

По информации авторов, нападение произошло возле отдела полиции, он подбежал к участковому и сзади ударил ножом в шею. Лезвие не задело жизненно важных органов, а полицейский тут же схватил ребенка и отобрал оружие.

Как установили следователи, подростка через интернет вовлекли в схему с запугиванием и убедили, что он должен помочь в операции по задержанию «диверсанта». Один из злоумышленников представился сотрудником ФСБ и сообщил школьнику, что таким образом тот сможет «искупить вину» перед государством.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. При этом привлечь подростка к ответственности по этой статье невозможно из-за возраста — уголовная ответственность по ней наступает с 16 лет.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули на 1 млн рублей 14-летнюю девочку в Москве под предлогом декларирования денег. По данным следствия, после того как подросток познакомилась с незнакомцем в Сети и раскрыла ему личные сведения, ей начали звонить люди, представляющиеся представителями правоохранительных органов.

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