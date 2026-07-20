В России сократился спрос на водку В России за июнь снизился спрос на водку на 5,8%

Продажи водки в России в июне 2026 года снизились на 5,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, передают РИА Новости со ссылкой на данные участников алкогольного рынка. В июне было реализовано 5,9 млн декалитров водки.

Самое заметное падение зафиксировано в сегменте бренди. Продажи этого напитка сократились на 8,9% до 1,05 млн декалитров. Меньше россияне стали покупать и настойки. В июне их продажи составили 559,3 тыс. декалитров против 602,2 тыс. декалитров годом ранее.

Продажи виски также снизились. В начале лета было реализовано 829,3 тыс. декалитров, что на 1,8% меньше, чем в июне прошлого года.

Сократился спрос и на тихие вина. В июне их продажи составили 4,9 млн декалитров против 5,2 млн декалитров за аналогичный период прошлого года.

Ранее руководитель Клиники доктора Исаева, врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал, что спиртные напитки в жару могут спровоцировать обезвоживание и тепловой удар. По его словам, высокая температура воздуха и этиловый спирт усиливают разрушительные действия на организм.