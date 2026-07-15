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15 июля 2026 в 10:21

Полицейский расправился с женой в ее день рождения

В Индии сотрудник полиции застрелил жену в ее день рождения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полицейский из Дели расстрелял жену в день ее рождения после ссоры, сообщает The Times of India. В ночь на воскресенье, 12 июля, констебль столичной полиции Маниш Бхати поссорился со своей женой Приянкой дома. Затем супруги вместе выехали на скутере, однако конфликт продолжился прямо на ходу.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пара остановилась у обочины, слезла с мотоскутера и снова вступила в перебранку. В разгар ссоры Бхати выхватил табельный пистолет и открыл огонь по жене, после чего скрылся с места происшествия. Медики не смогли спасти женщину. Бхати до сих пор находится в розыске.

Как рассказали родственники Приянки, она вышла замуж за полицейского в 2023 году. Конфликты между супругами начались сразу после свадьбы: по словам родных погибшей, Бхати был недоволен размером приданого и требовал дополнительных денег. Впоследствии этот спор, по имеющимся сведениям, был урегулирован.

Ранее СК России сообщил, что житель села Большая Джалга Ставропольского края зарезал женщину, после чего поджег летнюю кухню, пытаясь скрыть следы преступления. По версии следствия, причиной расправы стала ссора, возникшая из-за внимания 23-летнего молодого человека к дочери погибшей. Уточняется, что тело женщины обнаружил ее супруг. Подозреваемого задержали.

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