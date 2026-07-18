Запекаю лаваш с фаршем и картошкой в духовке — рулеты получаются сытнее чебуреков, а масла в разы меньше

Запекаю лаваш с фаршем и картошкой в духовке — рулеты получаются сытнее чебуреков, а масла в разы меньше

Беру тонкий лаваш, натираю картошку, смешиваю с мясным фаршем и луком, заворачиваю плотным рулетом, нарезаю на порции и запекаю до румяной корочки. Сочная начинка пропитывает лаваш, делая его мягким внутри, но хрустящим сверху, с золотистой корочкой и ароматом жареного мяса и картофеля. Это блюдо — идеальный вариант для ужина, обеда или даже перекуса, когда хочется сытного, но без лишнего жира. Лаваш впитывает соки, становится нежным, а начинка остается сочной и ароматной.

Для приготовления вам понадобится: 1 тонкий лаваш, 300 г фарша (говядина + свинина), 2 средние картофелины, 1 луковица, соль, перец, растительное масло для смазывания. Картошку натрите на крупной терке, лук мелко порубите, смешайте с фаршем, посолите и поперчите. Лаваш разрежьте на 2–3 полосы, на каждую выложите начинку, сверните рулетом. Выложите на противень с пергаментом, смажьте маслом или взбитым яйцом. Запекайте при 200°C 25–30 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть, нарежьте и подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже запекала эти рулеты на ужин — они улетели за 10 минут, даже дети, которые не любят картошку, просили добавки.

Я добавила в начинку чеснок и зелень, а сверху посыпала сыром за 5 минут до готовности. Кстати, можно использовать индейку. Находка, а не рецепт!