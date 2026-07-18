Способ накормить семью за час, не надо варить гарнир: запеканка из капусты с курицей под сметаной

Способ накормить семью за час, не надо варить гарнир: запеканка из капусты с курицей под сметаной

Это идеальное блюдо для семейного ужина, ведь оно готовится из доступных продуктов и выглядит настолько аппетитно, что даже дети просят добавки.

Для приготовления понадобятся: 600 г свежей белокочанной капусты, 500 г куриного филе, 2 крупные луковицы, 3 яйца, 200 мл сметаны (20%), 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка.

Нарежьте капусту тонкой соломкой, слегка помните руками с солью, чтобы она дала сок. Куриное филе порежьте небольшими кусочками, лук нашинкуйте полукольцами и обжарьте их вместе с курицей, приправьте специями. В отдельной миске смешайте яйца, сметану, половину тертого сыра, посолите и поперчите. В форму для запекания выложите слоями: половину капусты, всю курицу, оставшуюся капусту, разровняйте и залейте сметанной смесью, сверху посыпьте оставшимся сыром. Отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 35–40 минут. Дайте постоять 10 минут, нарежьте на порции.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить запеканку по этому рецепту и дала совет: добавьте в капусту ложку томатной пасты и щепотку сахара — это придаст кисло-сладкий оттенок.

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