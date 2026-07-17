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17 июля 2026 в 18:00

Когда готовлю мясо так, все просят добавки: летний ужин на сковороде — выходит много, на пару дней

Фото: D-NEWS.ru
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Это не просто ужин — это настоящий праздник вкуса, где сочные кусочки мяса с золотистой корочкой томятся в компании сладкого перца, нежных баклажанов и помидоров. Блюдо получается ароматным и сытным.

Вам понадобится: 600–700 г мяса (любое — нарезать кубиками 2×2 см), 2 сладких перца, 2 баклажана, 3-4 помидора, 3-4 яйца, соль, черный перец, паприка, сушеный чеснок по вкусу.

Обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки со всех сторон, затем убавьте огонь и тушите под крышкой 10 минут. Параллельно на второй сковороде обжарьте нарезанный соломкой перец до мягкости, переложите в миску, затем на этой же сковороде обжарьте кубиками баклажаны, они должны стать мягкими. К мясу добавьте нарезанные кубиками помидоры, посыпьте специями, затем верните в сковороду обжаренные перец и баклажаны, тушите 5 минут, после чего вбейте в массу яйца и быстро размешайте, чтобы они схватились.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить ужин по этому рецепту. Мясное рагу получилось очень ароматным и ярким. Совет: чтобы баклажаны впитывали меньше масла, замочите их в соленой воде перед жаркой.

Ранее стало известно, как приготовить капустняк — ужин с мясом и квашеной капустой.

Проверено редакцией
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