Кабачки по-французски — мой хит для ужина: остыть не успевают, съедаются горячими

Беру кабачки, нарезаю кружками, приправляю паприкой и чесноком, покрываю сырно-сметанной шапкой и запекаю в духовке 15 минут — они остаются сочными внутри, без капли лишнего масла, с тягучей румяной корочкой. Никакого жира, никакого шипения на плите — просто выложил на противень, посыпал сыром и забыл на время. Кабачки пропекаются равномерно, становятся нежными, с легкой пряной ноткой, а сырная смесь плавится и создает золотистую корочку.

Для приготовления вам понадобится: 1-2 кабачка, соль, 1 ч. ложка паприки, 1 ч. ложка сухого чеснока, 1 ст. ложка оливкового масла, 100 г твердого сыра, 2 ст. ложки сметаны или йогурта. Кабачки нарежьте кружками толщиной 1 см, смешайте с маслом и специями. Сыр натрите, смешайте со сметаной до однородности. На противень с пергаментом выложите кабачки, на каждый кружок положите сырную смесь. Запекайте при 200 °C 12–15 минут до расплавления и зарумянивания сыра. Подавайте горячими или теплыми, со свежей зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже запекала эти кабачки — они улетели за обедом, даже муж, который не любит кабачки, съел половину. Я добавила в сырную смесь немного горчицы и зелени. Кстати, вместо сметаны можно взять греческий йогурт — будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!