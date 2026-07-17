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17 июля 2026 в 17:45

Кабачки по-французски — мой хит для ужина: остыть не успевают, съедаются горячими

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, нарезаю кружками, приправляю паприкой и чесноком, покрываю сырно-сметанной шапкой и запекаю в духовке 15 минут — они остаются сочными внутри, без капли лишнего масла, с тягучей румяной корочкой. Никакого жира, никакого шипения на плите — просто выложил на противень, посыпал сыром и забыл на время. Кабачки пропекаются равномерно, становятся нежными, с легкой пряной ноткой, а сырная смесь плавится и создает золотистую корочку.

Для приготовления вам понадобится: 1-2 кабачка, соль, 1 ч. ложка паприки, 1 ч. ложка сухого чеснока, 1 ст. ложка оливкового масла, 100 г твердого сыра, 2 ст. ложки сметаны или йогурта. Кабачки нарежьте кружками толщиной 1 см, смешайте с маслом и специями. Сыр натрите, смешайте со сметаной до однородности. На противень с пергаментом выложите кабачки, на каждый кружок положите сырную смесь. Запекайте при 200 °C 12–15 минут до расплавления и зарумянивания сыра. Подавайте горячими или теплыми, со свежей зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже запекала эти кабачки — они улетели за обедом, даже муж, который не любит кабачки, съел половину. Я добавила в сырную смесь немного горчицы и зелени. Кстати, вместо сметаны можно взять греческий йогурт — будет еще нежнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
сметана
Мария Левицкая
М. Левицкая
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