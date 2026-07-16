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16 июля 2026 в 19:05

Минтай теперь скупаю пачками: пеку в овощном одеяле — вкуснота из копеечных продуктов

Фото: D-NEWS.ru
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Стоит один раз приготовить минтай таким способом, и обычная рыба сразу начинает нравиться всей семье. Пока филе запекается, овощи становятся невероятно сочными, сметанный соус пропитывает каждый кусочек, а сверху появляется аппетитная сырная корочка. Получается нежное и очень ароматное блюдо без лишних хлопот.

Весь секрет — в овощной «шубке».

Для приготовления возьмите: филе минтая — 700–800 г, кабачок — 1 небольшой, морковь — 1 крупная, репчатый лук — 1 шт., сметана — 200 г, чеснок — 3 зубчика, твердый сыр — 120–150 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, приправа для рыбы с лимоном — 1 ч. л., растительное масло — 1 ст. л.

Лук, морковь и кабачок нарежьте тонкой соломкой. Добавьте сметану, измельченный чеснок, немного соли и перца, затем хорошо перемешайте. Половину овощной смеси выложите в форму для запекания, слегка смазанную маслом.

Сверху разложите филе минтая, посолите, поперчите и посыпьте лимонной приправой для рыбы. Накройте оставшейся овощной смесью, равномерно распределите ее по всей поверхности и посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 градусах 35–40 минут, пока сыр не станет золотистым, а рыба полностью не приготовится.

Личный опыт

Автор News.ru Ольга Шмырева давно перестала жарить минтай на сковороде и теперь чаще готовит его именно так. Благодаря овощному слою рыба всегда получается сочной и нежной, а кабачок практически растворяется в соусе, делая его особенно вкусным. Даже те, кто обычно равнодушен к минтаю, просят добавку.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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