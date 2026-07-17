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17 июля 2026 в 13:15

Беру 1,5 кг кабачков и готовлю салат «Идеал»: закатка без обжарки — нежная, сочная и исчезает первой

Фото: D-NEWS.ru
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Каждое лето обязательно закрываю несколько баночек этого салата. Никакой долгой обжарки, лишнего масла и сложных этапов — овощи тушатся в ароматном томатном соусе, сохраняя вкус и форму. Получается универсальная заготовка, которую зимой можно подать к картошке, мясу, макаронам или просто с ломтиком свежего хлеба.

Особенно нравится, что молодые кабачки не нужно очищать. Они остаются нежными, хорошо пропитываются томатным соусом, а чеснок в самом конце делает вкус ярче и ароматнее.

Для приготовления вам понадобится: молодые кабачки — 1,5 кг, спелые помидоры — 1 кг, болгарский перец — 500 г, чеснок — 1 головка, растительное масло — 50 мл, сахар — 3 ст. л., соль — 1 ст. л. с небольшой горкой, уксус 9% — 2 ст. л. (для заготовки на зиму).

Помидоры измельчите в пюре с помощью мясорубки или блендера и перелейте в кастрюлю с толстым дном. Добавьте соль, сахар и растительное масло, доведите до кипения. Пока томатная основа нагревается, нарежьте болгарский перец соломкой, а молодые кабачки — крупными кубиками или полукружьями.

Переложите овощи в кипящий соус, перемешайте и после повторного закипания тушите под крышкой 25 минут на небольшом огне. За 5 минут до готовности добавьте измельченный чеснок и влейте уксус. Горячий салат сразу разложите по стерилизованным банкам, герметично закатайте, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

Личный опыт

Я всегда выбираю небольшие молодые кабачки — они не развариваются и остаются аккуратными кусочками даже после хранения. А чеснок добавляю только в самом конце: так он сохраняет насыщенный аромат и делает салат гораздо вкуснее.

Проверено редакцией
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