Про кефирные лепешки забывают, а зря: их и с вареньем, и с колбасой — всего 15 минут, и готово

Про кефирные лепешки забывают, а зря: их и с вареньем, и с колбасой — всего 15 минут, и готово

Когда дома нет хлеба, этот рецепт выручает лучше любой выпечки. Тесто на кефире готовится за несколько минут, лепешки получаются мягкими, воздушными и остаются вкусными даже после остывания. Их можно подать к супу, сделать с сыром и колбасой или просто намазать вареньем — получается одинаково удачно.

Чтобы лепешки были действительно пышными, в тесто лучше добавить яйцо: оно делает мякиш более нежным и помогает тесту лучше держать форму. А небольшое количество сметаны придает приятный сливочный вкус и не дает лепешкам быстро черстветь.

Для приготовления вам понадобится: кефир — 250 мл, яйцо — 1 шт., сметана — 2 ст. л., мука — 350–380 г, сода — 10 г, соль — 1/2 ч. л., сахар — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л. (в тесто) и немного для жарки.

В глубокой миске смешайте кефир комнатной температуры, яйцо, сметану и растительное масло. Добавьте соль, сахар и разрыхлитель, затем постепенно всыпьте просеянную муку и замесите мягкое тесто.

Оно должно быть эластичным и слегка липнуть к рукам. Накройте его полотенцем и оставьте на 10 минут. После этого разделите тесто на 6–8 частей, сформируйте шарики и раскатайте лепешки толщиной около 7–8 мм. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Личный опыт

Если готовлю сладкий вариант, сразу после жарки смазываю лепешки сливочным маслом и подаю с абрикосовым вареньем или медом. А для сытного перекуса разрезаю горячую лепешку пополам, добавляю сыр, колбасу или ветчину, свежие овощи и любимый соус — чесночный, сметанный или сладкий чили. Пока лепешка горячая, сыр слегка плавится, и получается перекус не хуже, чем в пекарне.