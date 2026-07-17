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17 июля 2026 в 15:00

Готовлю баклажаны в хрустящем кляре с йогуртовым соусом — ужин улетает за вечер, вкусно с хлебом и зеленью

Фото: D-NEWS.ru
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Беру баклажаны, режу кружками, обмакиваю в легкий кляр из яйца, муки и воды и обжариваю до хрустящей золотистой корочки — получается закуска, которая исчезает быстрее, чем я успеваю приготовить следующую партию. Кляр — тонкий, воздушный, с пузырьками, а баклажаны внутри остаются мягкими, нежными и слегка маслянистыми. Подаю с соусом из сметаны и йогурта с чесноком и зеленью — он освежает и добавляет легкую кислинку, которая идеально оттеняет жареный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 средних баклажана, 2 яйца, 4 ст. ложки муки, 50 мл воды (или молока), соль, перец. Для соуса: 150 г сметаны (или греческого йогурта), 1 зубчик чеснока, пучок укропа или петрушки, соль, перец. Баклажаны нарежьте кружками толщиной около 1 см, посолите и оставьте на 10 минут, затем промокните салфеткой. В миске взбейте яйцо, муку, воду, соль и перец до гладкого теста. Обмакните каждый кружок в кляр и обжарьте на разогретой сковороде с маслом по 2–3 минуты с каждой стороны до румянца. Для соуса смешайте сметану или йогурт с измельченным чесноком и зеленью, посолите, поперчите. Подавайте горячие баклажаны с соусом, посыпав зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже пожарила эти баклажаны на ужин — семья съела все за 10 минут и попросила добавки. Я добавила в кляр немного куркумы для цвета, а в соус — каплю лимонного сока. Кстати, вместо воды можно взять пиво — кляр будет еще хрустче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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баклажаны
кулинария
ужины
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
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