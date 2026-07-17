Всего одна специя и немного сметаны — и баклажаны не отличить от лесных грибов: будете есть ложками

Всего одна специя и немного сметаны — и баклажаны не отличить от лесных грибов: будете есть ложками

Этот гарнир заставит семью спорить, грибы это или нет, а крахмал гарантирует идеальную консистенцию. Баклажаны с хмели-сунели и сметаной обманывают нос, а лук с крахмалом делают их неотличимыми от лесных грибов.

Для приготовления возьмите 500 г баклажанов, одну крупную луковицу, 200 г сметаны (лучше 20%-ной), 1 ст. л. хмели-сунели, соль и черный перец по вкусу, а также чайную ложку крахмала (по желанию для густоты). Нарежьте баклажаны кубиками по 2 см, лук мелко порубите, разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте баклажаны и жарьте на среднем огне, помешивая, 7–10 минут до румяной корочки, после этого всыпьте хмели-сунели, соль и перец, перемешайте, влейте сметану, убавьте огонь и тушите под крышкой 12–15 минут, а если используете крахмал, разведите его в 30 мл холодной воды и введите за пару минут до готовности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить баклажаны по этому рецепту и дала совет: чтобы еще ярче подчеркнуть вкус и аромат баклажанов, в конце приготовления добавьте 2–3 измельченных зубчика чеснока и горсть свежей рубленой зелени.

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