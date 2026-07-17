Моя закатка № 1: «Тройка» с баклажанами — густая, сладковато-кислая, идеальна к мясу и курице

Все гениальное — просто. Беру три овоща поровну: синенькие, томаты и сладкий перец — и получается салат «Тройка», где каждый ингредиент раскрывается в идеальном созвучии. Кислота помидоров, природная сладость перца и легкая горчинка баклажанов сплетаются в густую, маслянистую массу, которая не отпускает ложку. Баклажаны плавятся, перец дает сочность, а томаты превращаются в насыщенную заливку. Чеснок и лук добавляют остроту, а уксус с зеленью ставят яркую точку. Такую закуску можно есть и горячей, и холодной — зимой она напоминает о лете. Готовится без хлопот, а вкус всегда на высоте. Идеально к мясу, картошке или просто с хлебом.

Для приготовления возьмите: 3 крупных баклажана, 3 мясистых помидора, 3 сладких перца, 2 луковицы, 4–5 зубчиков чеснока, по 1 ст. ложке сахара и соли, 50 мл 9%-ного уксуса, 100 мл растительного масла, пучок петрушки, специи — кориандр и базилик. Баклажаны нашинкуйте кубиками, посолите, через четверть часа отожмите жидкость. Помидоры ошпарьте, очистите от кожицы, порежьте кубиками. Перец и лук измельчите, чеснок и зелень порубите. В глубокой сковороде нагрейте масло, обжарьте баклажаны до золотистости, добавьте лук, через пару минут — перец, пассеруйте 7 минут. Затем выложите помидоры, сахар, соль, специи и тушите 15–20 минут, пока не загустеет. За минуту до конца положите чеснок, зелень и уксус, перемешайте. Горячим разложите по стерильным банкам, закатайте и укутайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая закатала этот салат прошлым летом — банки не дожили до весны, муж уплетал его с картошкой. Я добавила острого перца и кориандра для огонька, а уксус заменила лимонным соком. И еще совет: вместо петрушки попробуйте базилик — появится итальянский шарм. Находка, а не рецепт!