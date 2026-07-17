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17 июля 2026 в 14:46

Южная Корея внезапно решилась на переговоры с КНДР

Спикер парламента Южной Кореи Чо Чон Сик предложил КНДР переговоры по видеосвязи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спикер парламента Республики Корея Чо Чон Сик предложил КНДР провести межкорейские межпарламентские переговоры в любом формате — лично или по видеосвязи — для снижения напряженности на Корейском полуострове, сообщает агентство Yonhap. С соответствующей инициативой он выступил в ходе празднования 78-летия Дня конституции страны.

Давайте встретимся в любое время и в любом месте, без каких-либо условий, лично или по видеосвязи, — сказал Чо Чон Сик.

Спикер парламента выразил надежду, что северокорейская сторона положительно отреагирует на выдвинутую инициативу и включится в диалог, направленный на деэскалацию обстановки на Корейском полуострове. В рамках предполагаемых переговоров южнокорейская делегация намерена затронуть широкий круг тем, в том числе вопросы оказания гуманитарной помощи КНДР.

Ранее в МИД России заявляли, что непрекращающаяся военная активность Республики Корея и США вблизи границ КНДР вызывает у Москвы озабоченность. В ведомстве призвали Сеул отказаться от политики давления на Пхеньян и продемонстрировать стремление к миру.

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