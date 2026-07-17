Лавров назвал доверительными переговоры с Байрамовым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым как полезные, содержательные и доверительные. Стороны также констатировали поступательное развитие двусторонних отношений. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

Мы провели полезные, содержательные, доверительные переговоры с Джейхуном Азизовичем Байрамовым. <...> Констатировали поступательное развитие наших отношений в духе дружбы, добрососедства, декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана президентами [России и Азербайджана Владимиром] Путиным и [Ильхамом] Алиевым в Москве 22 февраля 2022 года, — отметил министр.

Лавров также заявил, что Москва и Баку движутся к полному раскрытию потенциала двусторонних взаимоотношений. По его словам, сотрудничество продолжается, даже несмотря на периодические сложности.

Байрамов подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Россией носят характер союзнического взаимодействия. Он обратил внимание на то, что существуют крепкие связи между народами обеих стран, которые являются основой межгосударственных отношений.