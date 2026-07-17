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17 июля 2026 в 14:49

Лавров назвал доверительными переговоры с Байрамовым

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: NEWS.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым как полезные, содержательные и доверительные. Стороны также констатировали поступательное развитие двусторонних отношений. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

Мы провели полезные, содержательные, доверительные переговоры с Джейхуном Азизовичем Байрамовым. <...> Констатировали поступательное развитие наших отношений в духе дружбы, добрососедства, декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана президентами [России и Азербайджана Владимиром] Путиным и [Ильхамом] Алиевым в Москве 22 февраля 2022 года, — отметил министр.

Лавров также заявил, что Москва и Баку движутся к полному раскрытию потенциала двусторонних взаимоотношений. По его словам, сотрудничество продолжается, даже несмотря на периодические сложности.

Байрамов подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Россией носят характер союзнического взаимодействия. Он обратил внимание на то, что существуют крепкие связи между народами обеих стран, которые являются основой межгосударственных отношений.

Власть
Россия
Сергей Лавров
Джейхун Байрамов
Азербайджан
переговоры
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