Жителю Ленобласти вынесут приговор за избиение сожительницы до смерти

В Ленинградской области 39-летнему жителю Гатчинского района вынесут приговор за избиение сожительницы до смерти, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на региональную прокуратуру. В отношении мужчины уже утвердили обвинительное заключение.

Ему грозит наказание по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть жертвы. По данным следствия, весной этого года мужчина на почве личной неприязни нанес сожительнице не менее 21 удара по голове. Потерпевшая скончалась на месте.

Ранее житель Феодосии предстанет перед судом за избиение знакомого в ходе конфликта. В отношении мужчины уже утвердили обвинительный акт. Уголовное дело направили мировому судье. Напавший уже имел судимость за насильственное преступление.