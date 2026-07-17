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17 июля 2026 в 09:34

Стали известны подробности расправы над украинским боксером Карпачевым

ТАСС: к убийству боксера Карпачева причастны военные ВСУ, таксист и наводчица

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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К жестокой расправе над известным украинским боксером, бронзовым призером чемпионата Европы среди школьников Владиславом Карпачевым, причастны четверо сообщников, заявил ТАСС сообщил отец погибшего спортсмена Игорь Карпачев. По словам мужчины, среди соучастников преступления числятся двое действующих военнослужащих ВСУ, таксист, а также женщина-наводчица.

Один местный [солдат ВСУ] с Межевой [Днепропетровской области], который стрелял. Один [солдат ВСУ] — из Львова и один, я не знаю откуда, но они [полицейские] сказали, [что] таксист. И наводчица, — рассказал он.

Сам Карпачев был перспективным спортсменом, выступавшим в весовой категории до 64 кг и входившим в состав молодежной сборной Украины. За свою карьеру он успел завоевать бронзовые медали чемпионата Европы среди школьников и первенства Украины среди молодежи, а также серебро юниорского национального чемпионата.

Ранее отец спортсмена заявлял, что украинские солдаты расстреляли его сына в населенном пункте Гришино. В ходе расследования выяснилось, что на боксера военных навела местная жительница Елена Кислая, являющаяся дочерью кумы Карпачевых. Добычей нападавших стали подержанный автомобиль марки Toyota, небольшая сумма в гривнах и $8 тыс. (626 тыс. рублей).

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