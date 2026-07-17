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17 июля 2026 в 15:17

Лавров подчеркнул важность прямых контактов между СМИ России и Азербайджана

Лавров: Москва заинтересована в прямых контактах СМИ России и Азербайджана

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: NEWS.ru
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Прямые контакты между представителями СМИ России и Азербайджана будут способствовать объективному освещению двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны договорились уделять больше внимания медийному освещению отношений. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

Мы заинтересованы в том, чтобы прямые контакты между представителями СМИ помогали снимать определенные недоразумения и обеспечивать более объективное освещение наших отношений, — сказал Лавров.

Ранее Байрамов сообщил, что торговый оборот между Азербайджаном и Россией вырос в 2025 году до $4,9 млрд. Он уточнил, что этот показатель на 2,5% больше уровня 2024 года. Лавров в свою очередь отметил, что Москва остается одним из ведущих экономических партнеров Баку.

До этого Байрамов рассказал, что экономический тренд между Баку и Москвой остается позитивным. По его словам, такая динамика сохраняется, несмотря на проблемы в мировой экономике. Также министр уточнил, что гуманитарная сфера является традиционно важным элементом двусторонних отношений между Азербайджаном и РФ.

Азербайджан
Сергей Лавров
Джейхун Байрамов
МИД РФ
СМИ
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