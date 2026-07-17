Лавров призвал страны Персидского залива к скорейшему прекращению огня

Россия находится в контакте со всеми сторонами, которые вовлечены в кризис в Персидском заливе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. По его словам, Москва призывает к скорейшему прекращению огня. Трансляцию пресс-конференции глав МИД ведет NEWS.ru.

Мы в наших контактах со всеми вовлеченными сторонами призываем к скорейшему прекращению огня и возвращению ситуации к тому моменту, когда Ормузский пролив был полностью свободен, функционировал без каких-либо проблем, — отметил российский министр.

Ранее Лавров сообщил, что кризис в Ормузском проливе затягивается, из-за чего страдают глобальная экономика и мировые транспортные маршруты. Он уточнил, что эта тема особенно важна в контексте обсуждения проекта железнодорожного участка Решт — Астара.

До этого стало известно, что власти Индии запретили своим морякам выходить в рейсы через Ормузский пролив. Они обратились к судовладельцам и кадровым агентствам с просьбой прекратить отправку моряков страны на судах, проходящих через транспортную артерию в страны Персидского залива.