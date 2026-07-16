Власти одной страны запретили своим морякам ходить через Ормузский пролив

Индийские власти ввели запрет на направление граждан страны на суда, следующие через Ормузский пролив, сообщило в соцсети X Генеральное управление морской администрации Индии (DGMA). Ограничение затронет судовладельцев, операторов и крюинговые агентства.
Участившиеся атаки на коммерческие суда, включая Mombasa B, Al Bahyah, GFS Galaxy, MT Wedyan и Al Rekayyat, существенно повысили уровень угрозы для членов экипажей и гражданских судов в районе боевых действий. Регулятор призвал капитанов усилить меры безопасности на борту и регулярно отслеживать актуальные предупреждения о развитии обстановки в данном регионе.
Ранее президент Японской нефтяной ассоциации (PAJ) Шуничи Кито заявил, что японские нефтеперерабатывающие заводы намерены сократить зависимость от транзита сырья через Ормузский пролив и прорабатывают альтернативные маршруты доставки энергоресурсов. По его словам, азиатские энергокомпании уже получили предложения от ОАЭ и Саудовской Аравии об участии в проектах по расширению трубопроводных мощностей в обход ближневосточного канала.