Власти одной страны запретили своим морякам ходить через Ормузский пролив Индийским морякам запретили ходить через Ормузский пролив

Индийские власти ввели запрет на направление граждан страны на суда, следующие через Ормузский пролив, сообщило в соцсети X Генеральное управление морской администрации Индии (DGMA). Ограничение затронет судовладельцев, операторов и крюинговые агентства.

Участившиеся атаки на коммерческие суда, включая Mombasa B, Al Bahyah, GFS Galaxy, MT Wedyan и Al Rekayyat, существенно повысили уровень угрозы для членов экипажей и гражданских судов в районе боевых действий. Регулятор призвал капитанов усилить меры безопасности на борту и регулярно отслеживать актуальные предупреждения о развитии обстановки в данном регионе.

Ранее президент Японской нефтяной ассоциации (PAJ) Шуничи Кито заявил, что японские нефтеперерабатывающие заводы намерены сократить зависимость от транзита сырья через Ормузский пролив и прорабатывают альтернативные маршруты доставки энергоресурсов. По его словам, азиатские энергокомпании уже получили предложения от ОАЭ и Саудовской Аравии об участии в проектах по расширению трубопроводных мощностей в обход ближневосточного канала.