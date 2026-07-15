Еще одна страна начала искать альтернативу транзиту нефти через Ормуз Reuters: японские НПЗ захотели снизить зависимость от транзита через Ормуз

Японские нефтеперерабатывающие заводы намерены сократить зависимость от транзита сырья через Ормузский пролив и прорабатывают альтернативные маршруты доставки энергоресурсов, заявил в интервью Reuters президент Японской нефтяной ассоциации (PAJ) Шуничи Кито. По его словам, азиатские энергокомпании уже получили предложения от ОАЭ и Саудовской Аравии об участии в проектах по расширению трубопроводных мощностей в обход ближневосточного канала.

Кито уточнил, что технологические особенности японских НПЗ делают ближневосточную нефть более предпочтительной, в связи с чем расширение мощностей региональных трубопроводов представляет для страны больший интерес. Он отметил, что переработка значительных объемов нефти из США на текущем этапе сопряжена с серьезными сложностями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что существуют «отличные альтернативы» Ормузскому проливу для доставки нефти на мировые рынки. По его словам, для иранских судов проход остается закрытым как на вход, так и на выход. По мнению главы Белого дома, эти меры позволят компенсировать возможные перебои с поставками углеводородов и снизить зависимость от нестабильного региона. Трамп не уточнил, какие именно проекты имеются в виду, но подчеркнул, что альтернативы уже дают результаты.