Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 13:53

В Ленобласти местный житель больше суток просидел в дупле дерева

Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти
Подписывайтесь на нас в MAX

В Луге Ленинградской области мужчину спасли после того, как он больше суток просидел в дупле дерева, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу комитета правопорядка и безопасности Ленобласти. Высота дерева составила четыре метра, а глубина дупла — два метра.

Сообщается, что специалистам пришлось спилить мешающие ветки, а затем с помощью веревочного оборудования спустить 35‑летнего мужчину. После спасения мужчину осмотрела бригада скорой помощи — госпитализация не потребовалась. В ведомстве не уточнили, как мужчина смог оказаться в дупле.

Ранее замглавы Хакасии Дмитрий Бученик рассказал, что в Хакасии пять взрослых и двое детей оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черемуховый лог». Чиновник уточнил, что из-за грозы на дорогу упало дерево.

Регионы
Ленинградская область
спасатели
деревья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский нашел замену Умерову
Кинолог развеял популярный миф о характере хозяев питомцев
Журналист-иноагент получил заочный приговор
Стали известны последствия атак ВСУ по Белгородской области
Налет на Калугу, ранение грудничка, приговор шпиону: ВСУ атакуют РФ 17 июля
Львова-Белова рассказала о Спасенной в Константиновке девочке
Петербургская полиция задержала мужчину по делу о краже на 3,3 млн рублей
Евросоюз впервые ввел новый вид санкций против России
Россельхознадзор усомнился в происхождении цветов из Ирана
Раскрыта причина смерти вдовы Юрия Николаева
Врач предупредила, когда похудение становится нездоровым
Финансист объяснил, какие поломки может вызвать некачественное топливо
Карл III утолил печаль от вылета сборной Англии с ЧМ-2026 пинтой пива
Назначен новый премьер-министр Британии
Фитнес-инфлюенсерша погибла в медовый месяц в Италии
Аршавин вспомнил, как его раздели петербургские грабители
Фанера стала «средством связи» для жителей Константиновки
Путин рассказал о важности Азии для развития России
Политолога Барбашина объявили в розыск после признания иноагентом
Легковушка воспламенилась на ходу и выгорела дотла
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.