В Ленобласти местный житель больше суток просидел в дупле дерева

В Луге Ленинградской области мужчину спасли после того, как он больше суток просидел в дупле дерева, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу комитета правопорядка и безопасности Ленобласти. Высота дерева составила четыре метра, а глубина дупла — два метра.

Сообщается, что специалистам пришлось спилить мешающие ветки, а затем с помощью веревочного оборудования спустить 35‑летнего мужчину. После спасения мужчину осмотрела бригада скорой помощи — госпитализация не потребовалась. В ведомстве не уточнили, как мужчина смог оказаться в дупле.

Ранее замглавы Хакасии Дмитрий Бученик рассказал, что в Хакасии пять взрослых и двое детей оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черемуховый лог». Чиновник уточнил, что из-за грозы на дорогу упало дерево.