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21 июня 2026 в 18:32

Россияне застряли на канатной дороге из-за грозы

Семь человек не могут спусться после падения дерева на канатную дорогу в Хакасии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Хакасии пять взрослых и двое детей оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черемуховый лог», сообщил в МАКС замглавы республики Дмитрий Бученик. Чиновник уточнил, что из-за грозы на дорогу упало дерево. Люди не пострадали, к ним направляются спасатели.

В результате прохождения грозового фронта в поселке Черемушки произошло падение дерева на канатную дорогу горнолыжного комплекса «Черемуховый лог», — написал он.

До этого сообщалось, что спасатели МЧС РФ эвакуировали застрявших туристов с горы Эльбрус с высоты 5,1 тыс. метров. Они не смогли самостоятельно спуститься. На помощь прибыли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего в операции участвовали 10 человек и три единицы техники.

Ранее у подножия горы Крузенштерн на Северном острове Новоземельского архипелага туристическая группа подала сигнал бедствия. К месту ЧП вылетел вертолет со спасателями, которые ведут поиск людей с воздуха. Одной из участниц похода внезапно стало плохо, она начала терять сознание. Руководитель группы принял решение не рисковать и связаться со спасателями.

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