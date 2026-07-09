Полиция проверила показания женщины-детоубийцы из Ачинска

Следователи провели проверку показаний жительницы Ачинска, обвиняемой в убийстве пятилетней дочери, тело которой ранее обнаружили на железнодорожной насыпи, сообщила пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в МАКСе. В ходе следственных действий на месте фигурантка уголовного дела детально воссоздала картину совершенного преступления.

После задержания женщина дала подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, что согласуется с имевшимися доказательствами, полученными в ходе расследования. С ее участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой фигурантка продемонстрировала обстоятельства совершенного ею убийства, — добавили в ведомстве.

Тело пропавшей вместе с мамой девочки нашли на железнодорожном перегоне 5 июля. Оно пролежало на камнях при 30-градусной жаре практически неделю. Эксперты не обнаружили следов борьбы, а также ранений от ударов или оружия. По их данным, у ребенка была повреждена подъязычная кость. Позже мама девочки признала вину в ее убийстве.