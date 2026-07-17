Россия примет 25-е заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству

В Москве состоится юбилейное 25-е заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Милли Меджлисом Азербайджана, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. По его словам, межправительственные связи двух стран активно развиваются. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

Приветствовали динамичное развитие межправительственных связей, в том числе на уровне председателей правительств наших стран, активный межпарламентский диалог. 18 июня в Баку состоялось очередное заседание Межпарламентской комиссии, и ее 25-ое юбилейное заседание пройдет в декабре этого года в Москве, — сказал Лавров.

Министр также заявил, что Россия последовательно поддерживает Азербайджан и Армению в нормализации отношений. По словам Лаврова, Москва готова содействовать Баку и Еревану в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций, а также в решении ряда гуманитарных вопросов.