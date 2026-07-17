Байрамов анонсировал возобновление прямых рейсов между РФ и Азербайджаном Байрамов заявил о планах по возобновлению прямых рейсов между РФ и Азербайджаном

В ближайшее время планируется возобновление прямых рейсов между Россией и Азербайджаном, заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он добавил, что ограничениям авиасообщения предшествовала авиакатастрофа самолета авиакомпании AZAL в 2024 году. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом, — сообщил глава азербайджанского МИД.

Ранее Лавров заявил, что Москве и Баку удалось урегулировать все вопросы, связанные с последствиями катастрофы пассажирского самолета компании AZAL.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что все проблемы между Москвой и Баку остались позади. По его словам, отношения полностью нормализовались. Он уточнил, что взаимодействие с Россией важно не только для двух стран, но и для «более широкой географии». Контакты Баку и Москвы охватывают как традиционные сферы — транспорт, торговлю, гуманитарное сотрудничество, так и новые направления, подчеркнул Алиев.