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17 июля 2026 в 15:00

Лавров: Россия видит потенциал регионального сотрудничества «3+3»

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: NEWS.ru
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Формат «3+3», подразумевающий участие Азербайджана, Армении, Грузии с одной стороны и России, Ирана, Турции с другой, по Южному Кавказу обладает достаточным потенциалом для развития регионального сотрудничества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Он подчеркнул, что такое взаимодействие будет особенно важным на фоне враждебных действий Запада. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

Мы затронули проблематику попыток стран коллективного Запада использовать Южный Кавказ в качестве арены геополитического противостояния. В этом контексте видим существенный потенциал регионального сотрудничества платформы «3+3», которая объединяет три страны Южного Кавказа — Азербайджан, Армению, Грузию и их соседей — Россию, Иран и Турцию, — отметил Лавров.

До этого в МИД РФ заявили, что Азербайджан является важным партнером России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения двух стран строятся в духе равноправия и взаимного учета интересов, подчеркнули в министерстве.

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