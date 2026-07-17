Лавров: Россия видит потенциал регионального сотрудничества «3+3»

Формат «3+3», подразумевающий участие Азербайджана, Армении, Грузии с одной стороны и России, Ирана, Турции с другой, по Южному Кавказу обладает достаточным потенциалом для развития регионального сотрудничества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Он подчеркнул, что такое взаимодействие будет особенно важным на фоне враждебных действий Запада. Трансляцию пресс-конференции ведет NEWS.ru.

Мы затронули проблематику попыток стран коллективного Запада использовать Южный Кавказ в качестве арены геополитического противостояния. В этом контексте видим существенный потенциал регионального сотрудничества платформы «3+3», которая объединяет три страны Южного Кавказа — Азербайджан, Армению, Грузию и их соседей — Россию, Иран и Турцию, — отметил Лавров.

До этого в МИД РФ заявили, что Азербайджан является важным партнером России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Отношения двух стран строятся в духе равноправия и взаимного учета интересов, подчеркнули в министерстве.