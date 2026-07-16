Петербуржцам рассказали, сколько человек утонули в этом сезоне

Петербуржцам рассказали, сколько человек утонули в этом сезоне За летний сезон 2026 года в Петербурге и Ленобласти утонули уже 39 человек

За летний сезон этого года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области утонули уже 39 человек, сообщает Мойка78. Всего с начала года произошло 49 опасных случаев на воде.

Сообщается, что за первую половину лета в реках и озерах Петербурга утонули 11 человек — девять взрослых и два ребенка. Последним случаем стала гибель 75-летней женщины в акватории Выборгского залива.

Ранее сообщалось, что в бухте Батарейной Ломоносовского района Ленинградской области произошел несчастный случай во время прогулки на сап-доске. Одна женщина погибла, еще одну продолжают искать после выхода в Финский залив в непогоду.

До этого сообщалось, что после гибели 14-летнего мальчика, утонувшего в озере Диринг-Кюель в Якутии, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Трагедия произошла 5 июля во время совместного купания подростка и его родственника.