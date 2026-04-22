Судно из Ирана обстреляли в Оманском заливе

Грузовое судно, следовавшее из Ирана, подверглось обстрелу и было остановлено в Оманском заливе, говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Инцидент произошел в восьми морских милях (1,85 км) к западу от иранского побережья.

UKMTO получил сообщение об инциденте в восьми морских милях к западу от Ирана. Капитан вышедшего судна сообщает об обстреле, в данный момент оно остановлено в воде. Экипаж находится в безопасности. О повреждениях судна не сообщалось, — сообщили в центре.

Ранее стало известно, что правительство Германии рассматривает возможность отправки трех кораблей для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. На заседании Совета нацбезопасности ФРГ поднимался вопрос ситуации на Ближнем Востоке и тема безопасности морских маршрутов.

До этого сообщалось о трех судах, которые попытались пройти через Ормузский пролив в условиях блокады Соединенных Штатов. Один из кораблей был иранским. Он достиг Оманского залива, но затем перестал подавать сигналы.