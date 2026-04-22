Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 07:25

Германия может отправить военные корабли в Ормузский пролив

Spiegel: ФРГ может направить три корабля в район Ормузского пролива

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Германии рассматривает возможность отправки трех военных кораблей для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на участников Совета национальной безопасности ФРГ. На заседании совета под руководством канцлера Фридриха Мерца поднимался вопрос ситуации на Ближнем Востоке и тема безопасности морских маршрутов.

Германия может направить в регион два тральщика и судно снабжения. Также в миссии может быть задействован самолет-разведчик, базирующийся в Джибути.

По данным издания, ключевым условием участия Берлина в операции остается наличие международного мандата, предпочтительно от Совета Безопасности ООН. При этом подготовительные меры к возможной переброске кораблей могут начаться заранее. По предварительным оценкам, переход немецких судов в район Ормузского пролива может занять от четырех до пяти недель.

Ранее стало известно о трех суднах, которые попытались пройти через Ормузский пролив в условиях блокады США. Один из кораблей был иранским. Он достиг Оманского залива, но затем перестал подавать сигналы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, почему Киев не получит ни копейки из кредитных €90 млрд
Две сотни туристов застряли на горе из-за полиции
В России взлетел спрос на путешествия в эстетике советской эпохи
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
Каждый второй лифт в России может сломаться в любой момент
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.