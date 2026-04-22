Германия может отправить военные корабли в Ормузский пролив Spiegel: ФРГ может направить три корабля в район Ормузского пролива

Правительство Германии рассматривает возможность отправки трех военных кораблей для участия в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на участников Совета национальной безопасности ФРГ. На заседании совета под руководством канцлера Фридриха Мерца поднимался вопрос ситуации на Ближнем Востоке и тема безопасности морских маршрутов.

Германия может направить в регион два тральщика и судно снабжения. Также в миссии может быть задействован самолет-разведчик, базирующийся в Джибути.

По данным издания, ключевым условием участия Берлина в операции остается наличие международного мандата, предпочтительно от Совета Безопасности ООН. При этом подготовительные меры к возможной переброске кораблей могут начаться заранее. По предварительным оценкам, переход немецких судов в район Ормузского пролива может занять от четырех до пяти недель.

Ранее стало известно о трех суднах, которые попытались пройти через Ормузский пролив в условиях блокады США. Один из кораблей был иранским. Он достиг Оманского залива, но затем перестал подавать сигналы.