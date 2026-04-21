Три судна попытались пройти через Ормузский пролив в условиях блокады США, сообщило агентство Bloomberg. Один из кораблей был иранским, ему удалось достичь Оманского залива, но затем он перестал подавать сигналы.

Второе судно Lian Star под флагом Гамбии пересекло Ормузский пролив и направилось на юг. Еще один танкер Ean Spir отправился из ОАЭ и сейчас находится южнее острова Ларак.

Ранее сообщалось, что свыше 20 судов прошли через Ормузский пролив в субботу, 18 апреля. Это самый высокий показатель с 1 марта. Пять из прошедших судов ранее принимали на борт грузы из Ирана — от нефтепродуктов до металлов.

До этого стало известно, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто распорядился подготовить два специальных противоминных корабля для отправки в Ормузский пролив. Их развертывание возможно только после окончания конфликта между Ираном, США и Израилем.

Иранская сторона перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады Соединенных Штатов. В Корпусе стражей Исламской революции предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу.