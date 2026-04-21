Три судна попытались пройти через Ормузский пролив в условиях блокады США

Ормузский пролив
Три судна попытались пройти через Ормузский пролив в условиях блокады США, сообщило агентство Bloomberg. Один из кораблей был иранским, ему удалось достичь Оманского залива, но затем он перестал подавать сигналы.

Второе судно Lian Star под флагом Гамбии пересекло Ормузский пролив и направилось на юг. Еще один танкер Ean Spir отправился из ОАЭ и сейчас находится южнее острова Ларак.

Ранее сообщалось, что свыше 20 судов прошли через Ормузский пролив в субботу, 18 апреля. Это самый высокий показатель с 1 марта. Пять из прошедших судов ранее принимали на борт грузы из Ирана — от нефтепродуктов до металлов.

До этого стало известно, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто распорядился подготовить два специальных противоминных корабля для отправки в Ормузский пролив. Их развертывание возможно только после окончания конфликта между Ираном, США и Израилем.

Иранская сторона перекрыла доступ в Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия морской блокады Соединенных Штатов. В Корпусе стражей Исламской революции предостерегли суда в Персидском и Оманском заливах от приближения к Ормузу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев прокомментировал слухи о планах ЕС по закупкам газа
Посол раскрыл крайне недружественный шаг Франции по отношению к России
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался об отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

